Tribunal revisa permiso de viajes de Keiko Fujimori

Procesada. Ministerio Público apeló autorización concedida a Keiko Fujimori para salir de Lima hasta el 2 de octubre. Sala decidirá si confirma o deja sin efecto el permiso a favor de la acusada por lavado de activos en el caso Odebrecht.

Actividades. Keiko cumple visitas políticas a regiones en paralelo a su proceso judicial. Foto: Clinton Medina/La República

