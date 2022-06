Senmache usa como referente de seguridad a Nayib Bukele, criticado por abusos contra los derechos humanos

Titular del Interior se comprometió a mejorar la lucha contra la delincuencia, pero en su discurso puso como ejemplo la gestión del presidente de El Salvador, quien es cuestionado por sus estrategias en la lucha contras las pandillas.

La CIDH y ONU han denunciado – a través de informes – detenciones ilegales y el uso de la violencia en las estrategias del mandatario salvadoreño contra las pandillas. Foto: composición LR

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, se comprometió a – de mantenerse al frente del Mininter – liderar una estrategia de lucha contra la inseguridad ciudadana al estilo del cuestionado presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien viene luchando contra las pandillas de su país en medio de acusaciones, por parte de organismos en defensa de los derechos humanos, respecto a sus métodos radicales. “Si Dios me permite seguir al frente del Ministerio del Interior, reitero mi compromiso con el país entero de disminuir los índices de inseguridad. Al igual que en El Salvador y tomando de referencia al presidente Nayib Bukele, vamos a combatir al crimen y ganar esta guerra”, escribió en su cuenta de Twitter. Al ser cuestionado – en redes sociales – por elogiar una estrategia de lucha contra la delincuencia que vulneraría los derechos humanos, Dimitri Senmache respondió que hará “que le envíen la información” para “mantenerse al tanto” de los pronunciamientos de organismos internacionales contra la gestión del mandatario salvadoreño. Titular del Mininter elogia al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Foto: Twitter de Senmache PUEDES VER: Senmache sobre eventual moción de censura: “Aceptaré lo que acuerde la mayoría de congresistas” CIDH y ONU contra estrategia de Bukele Aunque algunos elogian la lucha frontal de Bukele contra las pandillas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó – a través de un comunicado oficial en abril – su preocupación por la detención de al menos 9.600 personas durante el Régimen de Excepción, declarado el 27 de marzo, en medio de operativos presuntamente ilegales, arbitrarios y a través del uso de la violencia, según expresó la CIDH. A esto se suma el informe emitido por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que data del 5 de abril, en la que se da cuenta sobre la detención de 5.747 personas sin una orden de arresto, así como que “algunas de ellas fueron sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes”, expresó este organismo internacional, el cual también rechazó el Régimen de Excepción declarado por Bukele.

