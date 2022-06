Vizcarra: Derecha se opone al cambio de Constitución, pero en la práctica la está cambiando

Exjefe de Estado cuestionó que el Congreso haya rechazado la elaboración de una nueva carta magna y que a la par modifiquen la Constitución para buscar la reelección parlamentaria y el retorno de la bicameralidad.

Martín Vizcarra recordó que en el 2018 se realizó un referéndum en le que la población votó en contra de la reelección de los congresistas y la bicameralidad. Foto: Carlos Contreras/La República

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció en contra de los cambios constitucionales que se vienen planteando en el Congreso de la República para sacar adelante, con una legislatura ampliada por María del Carmen Alva, temas de interés para los legisladores, como la reelección parlamentaria y el retorno a la bicameralidad. Les recordó a las bancadas de derecha del Parlamento que sus integrantes se opusieron a la posibilidad de consultar a la población vía referéndum para la convocatoria a una asamblea constituyente. “Los partidos de derecha que decían no al cambio de la Constitución son los que la están cambiando en la práctica, en los hechos. Más de 50 artículos de la Constitución están siendo cambiados por la Comisión de Constitución”, declaró a TV Perú. En esta línea, Martín Vizcarra recordó que durante su gestión, en el 2018, se realizó un referéndum en el que la población votó en contra de la reelección de los congresistas y la bicameralidad: “La opinión de esas decenas de millones de personas, la Comisión de Constitución la está tirando al tacho”, agregó. PUEDES VER: Poder Judicial rechaza recurso de Pedro Castillo para archivar denuncia por traición a la patria El 49% quiere algunos cambios en la Constitución, según IEP A inicios de junio, la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que un 49% de los peruanos cree más conveniente hacer algunos cambios a la carta magna y un 31% que lo mejor es pasar a una nueva Constitución, en conexión con la propuesta del presidente de la República, Pedro Castillo, de convocar a una asamblea constituyente, la cual fue archivada por la Comisión de Constitución del Congreso. La economía, los derechos y la seguridad son los principales temas a cambiar en la Constitución para la mayoría de los ciudadanos que apoyan una modificación parcial o total a la carta magna en el país, según el estudio de IEP. Es decir, casi la mitad del Perú prefiere una variación parcial y cerca de un tercio, un giro total.

