Huilca a Cavero por blindaje a Merino: “Ha escrito una página más en la historia de la impunidad”

La excongresista comparó el sustento del informe del legislador Alejandro Cavero (Avanza País) con el argumento de la exparlamentaria fujimorista Martha Chávez sobre las desapariciones en el caso La Cantuta.

La exparlamentaria advirtió que el legislador del tren excedió su función e “ignoró pericias balísticas, así como informes de Defensoría y Ministerio del Interior”. Foto: composición Jazmín Ceras/La República

La excongresista de Nuevo Perú Indira Huilca se pronunció sobre el blindaje de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al exlegislador acciopopulista Manuel Merino, luego de que archivaran la denuncia constitucional en su contra por los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, producidos en las marchas en reclamo a su Gobierno de facto. De esta manera, se refirió al informe sobre el caso que elaboró el parlamentario de Avanza País Alejandro Cavero, el cual, según mencionó, es una muestra de impunidad para los afectados. “Cavero proclama que la señal de que ha hecho ‘lo correcto’ es que ahora ‘la izquierda lo odia’. Una actitud infantil que pinta de cuerpo entero a quien ha escrito una página más en la historia de la impunidad. Toda mi solidaridad con las familias de Inti y Bryan”, escribió en su columna para La República. PUEDES VER: Sergio Fontanella: asesinan a argentino sindicado como socio de Montesinos que volvió a Perú luego de 12 años Asimismo, señaló que los fujimoristas Martha Moyano, Hernando Guerra Garcí y Ernesto Bustamante, al igual que Alejandro Muñante (Renovación Popular), Rocío Torres (Alianza para el Progreso), Wilson Soto (Acción Popular) y el ya mencionado Alejandro Cavero, “se reafirmaron como promotores de la impunidad” al votar para archivar la acusación contra Merino de Lama. “El congresista Cavero, bendecido por el azar y la componenda, fue puesto a elaborar el informe correspondiente y, en los meses que jugó a ser fiscal, nunca recibió a testigos de las marchas, a las víctimas ni a sus familias. Escuchó solo a los mandos policiales y a los integrantes del gabinete Flores-Aráoz, quienes por su puesto no vieron, ni oyeron ni supieron de ninguna represión”, añadió Huilca. Huilca compara a Cavero con fujimorista Martha Chávez La exparlamentaria advirtió que el legislador del tren excedió su función e “ ignoró pericias balísticas, informes de Defensoría y Ministerio del Interior”. Añadió que “tergiversó reportes de organismos de DD. HH. ” con el objetivo de concluir que no había evidencia suficiente de que los acusados Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, además de Merino, habían participado en la cadena de mando que ordenó la represión contra los manifestantes. PUEDES VER: Pedro Castillo: PJ rechaza recurso para archivar denuncia por traición a la patria contra el presidente “Por el contrario, vuelve la teoría de que los manifestantes dispararon contra los manifestantes, un remake de ‘los estudiantes se autosecuestraron’, la célebre explicación de Martha Chávez a las desapariciones de La Cantuta”, cuestionó Indira Huilca.

