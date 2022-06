CNDDHH sobre blindaje a Manuel Merino: “Congreso pone trabas para la investigación”

Manuel Merino fue librado de la acusación constitucional en su contra por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado tras respaldo de la Subcomisión a informe de Alejandro Cavero.

Manuel Merino es denunciado por la Fiscalía por permitir el abuso de fuerza PNP en marchas el 14 de noviembre del 2020. Foto: Congreso

