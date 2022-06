José Luna: implican a líder de Podemos Perú en cobro de cupos para integrar lista de regidores

José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, fue implicado en un presunto cobro para el proceso de adjudicación de los puestos en las lista de regidores de la candidatura a la alcaldía de San Juan de Miraflores. En unos audios revelados por “Cuarto poder”, el congresista es mencionado por Roger Parra Taboada por supuestamente pedir aportes de hasta S/ 80.000 soles para posicionar a posibles funcionarios en los primeros puestos de las listas de campaña.

En el reportaje se muestran dos audios —uno del 13 y otro del 23 de marzo de este año— donde se escuchan a Parra Taboada, candidato de Podemos Perú por San Juan de Miraflores, a Juana Pichihua y a su hijo, Harold Inga, conversando sobre el dinero que estos dos últimos deberían pagar al partido de José Luna para acceder al puesto 2 en la lista de regidores.

Según el programa periodístico, el postulante a burgomaestre se reunió el 13 de marzo con Harold Inga y su madre, quienes se habían comprometido a pagar 50.000 soles por el número 2 en la lista de regidores de Podemos Perú, dinero del que ya se había adelantado 25.000; sin embargo, según lo declarado por Parra, estos montos no le parecieron atractivos al congresista .

“Yo le tomé la palabra al doctor Luna. Doctor Luna, usted me autorizó a buscar el número 2. ‘Pero yo te dije que sean pudientes’, así me dijo. ‘No voy a meter a ningún pelado que no conozco’. Yo le puse la imagen a Luna que el 1 y 2 son pudientes. Y por eso están aportando el 1 como 70.000 y el segundo 50.000, pero esos 50 al doctor no le movió ningún pelo”, se escucha decir al candidato Parra en el audio presentado por “Cuarto poder.

Como el congresista no parecía estar convencido con el aporte de 50.000 soles, Parra insistió a Juana Pichihua y a su hijo para subir el pago como aporte de 50.000 a 80.000 soles, pues Luna había manifestado tener interés en darle el número 2 de la lista a otra aspirante a regidora, y dejar a Pichihua en cuarto puesto; sin embargo, no logró persuadirlos a tiempo.

En el segundo audio, que se grabó el 23 de marzo, se escucha la resolución a esta situación en la que Parra le anuncia a Juana Pichihua y a Harold Inga que otra persona se había asegurado el número 2 en la lista. “El presidente es el señor Luna y después de haberme dicho dame ′1 y 2′, hace esto. Lo ha hecho el doctor Luna, no tengo la culpa” señaló el candidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores.

Cuando se le consultó a Parra sobre estas conversaciones, el postulante a burgomaestre dejó de culpar a Luna y pasó a adularlo. “ El presidente del partido es una persona con mucha disciplina, con respeto. Jamás ha pedido algo a cambio de algo”, pese a que en las grabaciones del dominical se le escuchaba despotricar contra el líder del partido con frases como “Luna me ha jodido, y debo quedarme callado. No vaya a ser que se moleste y me saque de candidato. Yo perjudico mucha gente”.

Roger Parra Taboada reconoció su voz en los audios, que también fueron sometidos a un testeo para verificar su originalidad. Además, según su versión, lo escuchado se trataba de un engaño que intentó realizarle a Pichihua. “Yo le mentí a la señora, sin saber que me estaba grabando, porque yo quería devolverle su gasto y que no se resienta con nosotros”, expresó el candidato, quien incluso quiso aprovechar las cámaras del dominical para obtener un poco más de popularidad.