Colombia elige como presidente a Gustavo Petro: política peruana reacciona a su triunfo

El presidente Pedro Castillo saludó al virtual mandatario colombiano. Desde sectores de izquierda también felicitaron al líder de Pacto Histórico.

Gustavo Petro agradeció a sus votantes la victoria en las Elecciones de Colombia. Foto: EFE

La victoria de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia remeció también la política nacional. Tras conocerse que, con el exalcalde de Bogotá, la izquierda asumirá por primera vez la dirección del país vecino, el presidente Pedro Castillo saludó estos resultados y le extendió sus felicitaciones. “Acabo de llamar a Gustavo Petro para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común, que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú”, escribió el mandatario en sus redes sociales. Felicitación de Pedro Castillo a Gustavo Petro. Foto: Twitter Sin embargo, el jefe de Estado no fue la única autoridad política de nuestro país que saludó la victoria de Petro. La parlamentaria de Cambio Democrático Sigrid Bazán felicitó que la izquierda haya ganado en Colombia. “¡Petro es el nuevo presidente de Colombia! Felicidades al pueblo colombiano que apostó por el cambio, felicidades a Gustavo Petro. Gana la izquierda, gana Colombia, gana nuestra América Latina unida”, expresó la legisladora. Sigrid Bazán Por parte de Perú Libre, Kelly Portalatino consideró que los resultados de la segunda vuelta en el país vecino traerán “vientos de cambio” e invocó a que haya una mayor unidad en el continente. PUEDES VER: Presidentes y personalidades de Latinoamérica felicitan a Gustavo Petro por su triunfo en Colombia “Saludamos la victoria del hermano Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral en Colombia. Los vientos de cambio continúan avanzando por nuestra patria grande latinoamericana. Invocamos mayor unidad del continente para avanzar en las transformaciones que nuestros pueblos exigen”, publicó en su red social. Tuit de Kelly Portalatino sobre situación de Colombia. Foto: Twitter Similar posición adoptó la parlamentaria Margot Palacios, quien calificó como “clara y contundente” la victoria de Petro. Además, lo instó a no “defraudar la confianza del pueblo”. “Triunfo claro y contundente del pueblo colombiano: Gustavo Petro presidente. Más tarde que nunca, Latinoamérica unida contra el imperio norteamericano. No defraude jamás la confianza del pueblo”, sostuvo. Pronunciamiento de Margot Palacios. Foto: Twitter

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”