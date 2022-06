Gobierno de Pedro Castillo promete revisar licencias de agua

Tacna. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y sus ministros, prometieron atender los reclamos por las licencias de agua de la minera Southern en la provincia de Candarave, hacer frente a la crisis alimentaria entregando fertilizantes a bajo costo a los agricultores y garantizar la ejecución de obras emblemáticas entrampadas por temas presupuestales.

Ayer se desarrollo la XVI Sesión Descentralizada de la Presidencia del Consejo de Ministros en el colegio Modesto Basadre. La primera parte de la sesión se llevó a cabo durante la mañana, sin la presencia de Castillo, quien llegó por la tarde a Tacna.

Los alcaldes distritales y provinciales tomaron la palabra, advirtiendo lo mismo: la pronta llegada de una crisis alimentaria por el alza de los fertilizantes. En especial, los alcaldes de las zonas andinas alertaron que miles de familias que se dedican solo a la agricultura, podrían perder su sustento de vida.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre Calderón, anunció que el Gobierno tendrá en stock esta semana un total de 210 toneladas de guano de isla , las cuales serán distribuidas en todos los departamentos. Además el gobierno dotará de urea a bajo costo a los agricultores.

“Estamos haciendo el empadronamiento para hacer la distribución de la úrea en agosto a unidades agrarias de menos de cinco hectáreas (...) también hablaremos de los abonos orgánicos.”, dijo el ministro de Agricultura.

Agro versus mina

Los alcaldes distritales de la provincia de Candarave pidieron la revisión de las licencias de agua de la minera Southern Perú en su territorio. Ellos insistieron en que la mesa de diálogo abierta por el gobierno en el 2020 no ha tenido resultados.

El premier Aníbal Torres Vásquez aseveró que en la actualidad el agua ha sido acaparada por el sector minero, dejando sin ese recurso al sector agrario. “ No estamos en contra de la minería, pero la minería se tiene que llevar a cabo sin perjudicar a la agricultura (...) es necesario que se integre a la minera (Southern) a la mesa de diálogo para resolver este problema. No hay agua, las lagunas se están secando. Yo no soy agrónomo, pero el sentido común me dice que el agua es vida. “, dijo el premier.

Además sostuvo que las mineras pueden realizar represas en las zonas altoandinas, para que se provean de agua sin perjudicar a los agricultores.

Por su parte el gobernador regional Juan Tonconi solicitó estrategias para la reactivación económica, el incremento de canon y regalías mineras por 5 años, el financiamiento del hospital regional, la doble vía a Boca del Río, la conclusión de la planta de agua potable y modificaciones en la ley de la Zona Franca para optimizar su desarrollo industrial. Castillo anunció que convocará al Congreso de la república para dialogar sobre la problemática agraria, dejando de lado las rencillas que existen entre ambos poderes. También señaló que se realizará un gabinete binacional en Chile, donde se abordará los temas de frontera, referidos a la reactivación económica. Invocó a otros países vecinos a dialogar sobre la migración y sus efectos.

Estará en Arequipa este martes 21

El presidente Castillo visitará Arequipa el martes 21, para una nueva sesión descentralizada. En su visita a Tacna, insistió en que colaborará con la justicia en las investigaciones que se llevan en su contra en Lima.