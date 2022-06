Martín Vizcarra no teme a las investigaciones en su contra: “No van a llevar a ningún sitio”

El expresidente declaró que su “accionar siempre ha sido claro, honesto y transparente”, y que las investigaciones de la Fiscalía reabiertas por Pedro Chávarry corresponden a una “decisión política”, no judicial.

Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra se presentó este domingo 19 en una entrevista en y descartó la gravedad de las investigaciones en su contra que está llevando a cabo la Fiscalía de la Nación. Vizcarra culpó al exfiscal Pedro Chávarry de haber tomado una decisión política al reabrir las pesquisas en su contra, y por eso estos procesos “no van a llevar a ningún sitio”. Cuando se le consultó sobre el temor de llegar a la cárcel, el presidente lo negó. “No, en lo absoluto, porque nuestro accionar siempre ha sido absolutamente claro, honesto y transparente”, dijo el exjefe de Estado para TV Perú. Además, aseveró que las investigaciones en su contra eran consecuencia del ensañamiento de Pedro Chávarry. “Hace dos o tres semanas que estuvo el exfiscal Chávarry en el Congreso de la República, y en el Pleno él dijo: ‘Yo tuve un enfrentamiento con el presidente Vizcarra y ordené que se reabran las investigaciones que él ya tenía archivadas’. Él lo ha dicho”, aseveró Vizcarra. PUEDES VER: Poder Judicial rechaza recurso de Pedro Castillo para archivar denuncia por traición a la patria Vizcarra consideró que la decisión del exfiscal demuestra que “no tiene conocimiento del proceso” al haber tomado una “decisión política con injerencia en la administración de justicia”. Ante ello, el exmandatario afirmó sentirse seguro con la decisión final de estas investigaciones, las cuales, según él, “no van a llevar a ningún sitio”. No obstante, si bien el exjefe de Estado asegura que durante su Gobierno se procedió con transparencia, esto no es del todo cierto, pues existen investigaciones en contra de su exministro de Agricultura, Jose Manuel Hernández, quien aseguró que había sido usado por el expresidente para recibir supuestos sobornos. Según la Fiscalía, Hernández incluso se acogió a la colaboración eficaz en marzo del 2021 en el caso del exmandatario. Así lo anunció el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato .

