“Este Congreso quiere hacer lo mismo que el Congreso de Merino”, afirma Martín Vizcarra

El exmandatario sostuvo que el Legislativo pretende destituir del sillón presidencial a Pedro Castillo y sacar a Dina Boluarte de su puesto. Sin embargo, descartó que la solución para la crisis política sea esa, pues lo adecuado sería “buscar un acuerdo político” entre ambos poderes del Estado.

Martín Vizcarra sostuvo que "ahora están peleándose (por) quién dirigiría la próxima Mesa Directiva, porque creen que el próximo presidente del Congreso va a ser el presidente del Perú". Foto: composición/La República

