Elecciones Regionales y Municipales 2022: en la puerta del horno, 1.500 quedan sin inscripción

Siguiente etapa. JNE esperaba 13.094 listas, pero hasta el cierre del plazo solo se presentaron 11.540. Alex Kouri no logró formalizar solicitud de inscripción. Richard Arce es apartado por Somos Perú. Fujimorista Spadaro en problemas.

Aspirantes. Somos Callao no concretó inscripción de Kouri; lista de Spadaro está declarada improcedente; Valencia queda excluido por el Partido Morado, y Arce espera revertir en el JNE. Foto: composición La República

Wilber Huacasi whuacasi wilber.huacasi@glr.pe

La ampliación de 72 horas del plazo por decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para formalizar la inscripción de listas de candidatos resultó insuficiente para más de 1.500 aspirantes a cargos de elección popular que no lograron concretar el trámite hasta la medianoche del viernes último. Tomando como referencia las elecciones internas, el JNE esperaba que se presenten un total de 13.904 listas. Sin embargo, al término del plazo, la institución reportó 11.540 listas que completaron el trámite. Es decir, 1.554 aspirantes a los cargos de gobernadores o alcaldes provinciales o distritales quedaron automáticamente fuera de la contienda. PUEDES VER: JNE: en las regiones piden inscripción presencial si sigue demora virtual Las regiones En cuanto a los postulantes para los gobiernos regionales, son en total 262 los que se mantienen en carrera. En tanto, hay 70 que habían pasado por las internas, pero al final no se inscribieron. Tal es el caso de AAlex Kouri, quien antes estuvo preso por una sentencia dictada en su contra por colusión desleal. Este político había llegado a las internas con el movimiento regional Somos Callao. Pero a última hora no terminó de formalizar su inscripción en la plataforma del JNE. Este grupo político solo inscribió un candidato provincial y 6 distritales. Otro que quedó fuera de la contienda es el excongresista Richard Arce Cáceres, quien buscaba llegar al sillón regional de Apurímac, esta vez con el partido Somos Perú. PUEDES VER: Carlos Bruce y David Vera en disputa por representar a Avanza País para la alcaldía de Surco Arce también participó formalmente en la etapa de las elecciones internas, pero a última hora la organización política desistió de concretar su inscripción. En forma escueta, el excongresista explicó a esta redacción que el partido no quiso inscribir su lista y ahora tramitará un recurso ante el JNE. En cuanto a oferta de candidatos, la región Callao reporta el mayor número de aspirantes al cargo de gobernador regional: son en total 19. Se trata de la cifra más alta entre las regiones. La segunda región con una cifra alta de candidatos a gobernador es Arequipa, con 16. Le siguen Ucayali y Tacna, ambas regiones con 15 listas regionales. PUEDES VER: Álvaro Paz de la Barra: ¿qué declaró tras quedar fuera de las elecciones? Pero hay otras regiones cuyos electores tendrán que decidir entre una reducida oferta. Esto ocurre con Apurímac, donde apenas hay 5 candidatos. Luego está Ica con solo 6 postulantes. Y le siguen Pasco, Huancavelica y Cajamarca, con solo 7 candidatos en cada caso. Los municipios Respecto de los municipios provinciales, de las 1.802 listas que se estimaba como producto de las internas, se inscribieron un promedio de 1.548. Se estima en 254 la cifra de quienes no concretaron la inscripción. Particular es el caso del fujimorista Pedro Spadaro, actual alcalde de Ventanilla y aspirante al municipio del Callao. El personero de su movimiento Contigo Callao ya había realizado el trámite de la inscripción antes del 14 de junio, pero el trámite fue declarado improcedente. PUEDES VER: Piura: militantes del Frepap denuncian presuntas irregularidades en el JEE Sin embargo, el personero hizo un nuevo trámite y la autoridad electoral emitió una resolución ratificando la improcedencia. Es decir, por el momento Spadaro está fuera de carrera, aunque puede apelar. En relación a los distritos, por las internas se estimó que se tramitarían unas 10.900 listas, pero solo lo hicieron un promedio de 9.700. Unas 1.200 listas distritales quedaron fuera. Si bien en la mayoría de casos se trata de incumplimiento de requisitos para culminar el trámite, hay casos particulares como lo ocurrido con el aspirante a la alcaldía de Jesús María por el Partido Morado, Raphael Valencia Diestra. La organización política comunicó internamente que fue retirado por reportar denuncias por actuaciones inapropiadas. PUEDES VER: Más de 2.000 listas se inscriben en el sur para las Elecciones 2022 Vencido el plazo de inscripción, los Jurados Electorales Especiales ahora revisan cada caso para resolver la admisión o la eventual improcedencia de algunas listas. JNE fiscaliza presentación de diseño de cédula de sufragio El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó ayer la presentación del diseño de la cédula de sufragio y las instrucciones para los sorteos de ubicación de las organizaciones políticas para las elecciones regionales y municipales. Para el caso de las elecciones regionales, la cédula de sufragio presenta dos cuerpos y tendría 21 centímetros de largo por 24 centímetros de ancho. Las medidas podrían ser mayores, en función a la cantidad de postulantes. PUEDES VER: Chiclayo: JEECH inició procedimiento sancionador a Perú Libre por caso de prefecta de Lambayeque La propuesta de diseño de las cédulas regionales incluye las fotografías de los candidatos a gobernadores y el símbolo de la organización política. Por otro lado, el sorteo de ubicación de los partidos políticos y movimientos regionales está previsto para el martes 9 de agosto, en las sedes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Alex Kouri, antes sentenciado, no logró inscribir su lista con el movimiento regional Somos Callao. Richard Arce adelantó que procederá ante el JNE para insistir en su postulación para Apurímac.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”