Congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País critican victoria de Gustavo Petro

Los parlamentarios de derecha mostraron su desacuerdo respecto a la elección del nuevo presidente de Colombia, debido a su ideología de izquierda.

Los congresista lamentaron triunfo de Gustavo Petro, quien venció al millonario independiente de derecha, Rodolfo Hernández. Foto: composición LR

Tras el triunfo en segunda vuelta del presidente electo Gustavo Petro durante los comicios en Colombia, algunos congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País han mostrado su descontento por ello. Esto se debería a que Petro es de ideología de izquierda, lo cual muchos opositores confunden con “socialismo”, pese a que son conceptos distintos. De esta manera, el parlamentario fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu se mostró brevemente apenado a través de sus redes sociales. PUEDES VER: Sergio Fontanella: sindicado socio de Vladimiro Montesinos regresó a Perú tras 12 años y lo mataron “ Lo lamento por Colombia… ”, publicó en su cuenta de Twitter. Por su parte, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una opinión más amplia sobre la victoria de Petro. Foto: captura de Twitter. “ Colombia en su 2da vuelta se debatía entre la dictadura del socialismo y la dictadura del progresismo. Colombia ya había perdido hace tiempo ”, manifestó en su red social. Foto: captura de Twitter. Más breve aún fue el legislador Alejandro Cavero de Avanza País, quien solo atinó a publicar un emoji de la bandera de Colombia junto a un corazón roto, y sus seguidores le comentaron apoyando su idea. Foto: captura de Twitter. PUEDES VER: De rondero a presunto consejero en las sombras del presidente Pedro Castillo Como se informó, Gustavo Petro venció al millonario independiente de derecha, Rodolfo Hernández, luego de obtener más del 50% de los votos. “Lo que viene es un cambio real. En ello comprometemos la existencia misma. No vamos a defraudar a ese electorado que lo que le ha gritado al país es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es ahora. Un cambio real que nos conduce a algunas de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas: la política del amor ”, expresó el mandatario electo desde el Movistar Arena en Bogotá. Pedro Castillo saludó victoria de Gustavo Petro El presidente Pedro Castillo dedicó un mensaje a su próximo similar colombiano a través de redes sociales. PUEDES VER: Asesores de Somos Perú cobran sueldo del Congreso, pero se dedicarían a hacer labores partidarias “Acabo de llamar a Gustavo Petro para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común, que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú ”, precisó el jefe de Estado.

