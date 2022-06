Dimitri Senmache sobre paradero de Juan Silva: “Si lo supiera, yo ya lo habría detenido”

El ministro del Interior se manifestó de esta manera durante su participación en una ceremonia de juramentación de juntas vecinales en la región Ica. Senmache también declaró que seguirá trabajando hasta que el Congreso decida lo contrario.

Senmache en Inca Foto: Ministerio del Interior / Twitter

El titular de la cartera del Interior, Dimitri Senmache, se pronunció con respecto al paradero del exministro del MTC Juan Silva, quien se encuentra desaparecido desde el 6 junio. El jefe del Mininter también se refirió a las medidas de control que se han estado presentando en el Congreso estos últimos días y aseguró estar a disposición de este poder del Estado ante cualquier decisión que se tome. “Bueno, si lo supiera, yo ya lo habría detenido”, dijo el ministro para RPP cuando se le consultó sobre el paradero de Juan Silva. Esto ocurrió luego de que se diera a conocer que se habría dado con un posible escondite del exfuncionario, quien habría recibido “cien grandes” de Zamir Villaverde. Asimismo, Senmache aseveró que acataría la decisión del Congreso de presentarse alguna moción de censura. “Todos los días amanezco y quiero trabajar por mi país, quiero trabajar por mi Policía Nacional. Dependerá de quienes tienen el poder para censurarme que tomen esa decisión. Yo, en todo caso, sigo trabajando por mi país y el encargo que me ha mandado el presidente de la República lo quiero cumplir fielmente: disminuir los índices de inseguridad”, afirmó durante la entrevista. PUEDES VER: Poder Judicial desestima recurso de Pedro Castillo para archivar denuncia por traición a la patria Senmache ya se había manifestado respecto a las intenciones del Legislativo por su censura la noche del último sábado 18, cuando, mediante un comentario por redes sociales, señaló que se allanaría a lo decidido por el Parlamento y que seguiría en su puesto hasta que se decida lo contrario. Días complicados para Dimitri Senmache Las declaraciones del ministro se dan en un contexto en el que dos bancadas distintas, Fuerza Popular y Renovación Popular, han anunciado estar en búsqueda de la recolección de firmas para presentar la muy comentada moción contra el titular del Ministerio del Interior. A esta complicada situación se le suma también la denuncia constitucional presentada por Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, quien lo acusó el jueves 16 de haber infringido tres artículos de la Constitución.

