Feliz Día del Padre: Pedro Castillo, ministros y congresistas mandan saludos por sus redes sociales

El presidente Pedro Castillo y la titular del Congreso María del Carmen Alva mandaron sus saludos a los padres del Perú por su día. Así como los

María del Carmen Alva y Pedro Castillo mandaron un "afectuoso saludo" a los padres por su día. Foto: composición Congreso/Presidencia

Este tercer domingo de junio, el presidente de la República, Pedro Castillo, expresó sus saludos por el Día del Padre. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado envió un “afectuoso saludo” a los padres de todo el país. “A todos los padres de la costa, sierra y selva del Perú, en su día, les envío un afectuoso saludo. Para aquellos que forjan desde el hogar mujeres y hombres de bien para nuestra sociedad, los aliento a seguir haciéndolo en nombre del amor a sus familias y del país para que nunca se rindan y superen siempre los obstáculos y adversidades”, se lee en el tuit publicado. Castillo Saludo Foto: Pedro Castillo / twitter Asimismo, agregó que “sigan siendo ejemplo y fortaleza para sus hogares. Que pasen un gran día, lleno de amor con sus seres queridos. La titular del Congreso, María del Carmen Alva, tampoco es ajena a los saludos por esta celebración. A través de una publicación envió un “afectuoso saludo a todos los padres”. PUEDES VER: Elecciones 2022: ¿quiénes son los políticos que no lograron formalizar su inscripción a tiempo ante el JNE? “ Mi más afectuoso saludo a todos los padres en su día, a los que pronto lo serán y también a los que ya no están entre nosotros físicamente, pero siguen y seguirán en nuestros corazone s. Feliz día a todos los padres que llenan de amor y valores a sus hijos. ¡Adelante, papá!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. La congresista Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso) también difundió sus saludos a los padres del país por su día. “ Ser padre es una de las responsabilidades maravillosas que Dios le ha dado al hombre; protege a la familia y ofrece amor a los suyos. Hijos, abracen a sus padres; padres, abracen a sus hijos y a quienes no los tengan, bríndenles una oración con amor”, se lee en el mensaje compartido. Gladys Echaíz expresó sus saludos por el Día del Padre. Foto: captura El perulibrista Guido Bellido escribió un mensaje dirigido a los padres “para rendir homenaje a todos los papitos del Perú que luchan y se esmeran por brindar todo lo necesario a su familia”. Guido Bellido envía sus saludos a los padres del país. Foto: captura En ese sentido, la congresista no agrupada, Susel Paredes, también expresó sus saludos hacia los padres responsables. “Mi abrazo a los padres responsables que cuidan a sus hijos e hijas, que les dan amor y cubren sus necesidades”, precisó en su cuenta oficial. La congresista remarcó la labor de los padres responsables. Foto: Susel Paredes /Twitter

