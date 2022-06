Congreso autoriza que se armen Comités de Autodefensa

Gran peligro. Se trata de todo un sistema paralelo de justicia que podría crear violencia y enfrentamientos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En cuestión. Crear y armar más Comités de Autodefensa es un hecho muy grave, opinó exministra de Defensa Nuria Esparch. Foto: La República

El Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. En su primer artículo se señala que estos grupos se organizan en el ámbito de influencia de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales del país, para realizar actividades de apoyo al desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana, “así como en la participación para el mantenimiento del orden interno y la defensa nacional”. De este modo, el Legislativo dio luz verde a que se formen en todo el país este tipo de grupos que estaban restringidos a las zonas de emergencia. En la práctica, significa la imposición de un sistema paralelo de justicia que podría generar violencia y enfrentamiento con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. PUEDES VER: Cambio de general PNP no detendrá compra de 59 patrulleros para Trujillo Al respecto, se pronunció la exministra de Defensa Nuria Esparch. En sus redes sociales expresó su preocupación y consideró dicha ley como un despropósito. “El Congreso está extendiendo el monopolio de la violencia más allá de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No solo reconoce los Comités de Autodefensa existentes, en el fondo autoriza a que hayan más CAD”, precisó. Agregó que en adelante los CAD podrán funcionar en cada pueblo del Perú. Refirió que hasta el año pasado estaban desactivándose los que estaban fuera de la zona de emergencia, y que a julio del 2021 habían poco más de 160 dentro de la zona de emergencia del Vraem. “Un riesgo muy importante es que hayan enfrentamientos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas si los CAD deciden respaldar algún tipo de actividad que está fuera de la ley. O peor aún, si hay una disputa entre pueblos que cuentan con CAD”, alertó la exministra de Defensa. Asimismo, anotó que es tiempo de asumir que esta situación es contraria al Estado de derecho y hay que tomar acción. “Aunque parece que nuestras autoridades, empezando por el Congreso que insistió en esta norma, no tienen ni idea de la gravedad del asunto”, acotó Nuria Esparch. PUEDES VER: Proponen “Cuadrante Seguro” para luchar contra la inseguridad ciudadana Federación de Rondas Campesinas rechaza la ley La Federación de Rondas Campesinas de Piura señala que la aprobación de esta norma “representa una amenaza a la paz social, promoviendo la militarización de territorios de comunidades ya que habilita a los CAD a recibir financiamiento, armas y municiones por parte del Estado y peligrosamente también privados”. Solicitan al presidente Castillo la derogación de la norma y deciden declararse “en emergencia permanente de movilización”. El exministro del Interior Wilfredo Pedraza consideró que vincular a los CAD en temas de seguridad ciudadana es inconveniente, porque eso significará sustituir a la PNP donde se decida conformar estos grupos

