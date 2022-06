César Nakazaki: acusación de Zamir Villaverde contra Karelim López es una venganza

Según la versión del empresario, López Arredondo habría entregado más de S/ 100.000 al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y en la casa de Sarratea.

Abogado recordó que producto de las declaraciones de Karelim López la fiscal Karla Zecenarro pudo abrir el Caso Puente Tarata III. Foto: Congreso

El abogado de Karelim López, César Nakazaki, aseguró que la versión de Zamir Villaverde sobre que su defendida habría entregado más de S/ 100.000 al presidente de la República, Pedro Castillo, es una venganza que veían venir. Recordó que producto de las primeras declaraciones de su patrocinada se abrió el Caso Puente Tarata III y se dictó una medida de prisión preventiva que viene cumpliendo el empresario en el penal Ancón I. “En el caso de Karelim López, las informaciones que ella ha brindado son las que le permitieron a la fiscal Zecenarro abrir el proceso penal por el Caso Tarata y la prisión preventiva contra varias personas, entre ellos Zamir Villaverde. Es una respuesta de venganza que desde hace rato la estábamos esperando”, declaró a Panorama. En esta línea, lamentó que la versión de Zamir Villaverde venga colisionando con la de López Arredondo, ya que considera que el único beneficiado es finalmente el jefe de Estado: “No le crean a ninguno (Karelim y Zamir), esperen a lo que se ha corroborado. En el caso de Karelim López, varios de los reportajes que han salido (en la prensa) son producto de las declaraciones que ella ha dado. Por ello, en el Caso Tarata se mantiene en libertad. (…) ¿A quién beneficia que colisionen los dos (testimonio)? Al presidente (Castillo)”, agregó. PUEDES VER: De rondero a presunto consejero en las sombras del presidente Pedro Castillo Villaverde habla de entrega de dinero Según la versión de Villaverde, los presuntos montos entregados por Karelim López al presidente Castillo variaban entre S/ 100.000, S/ 50.000 y S/5.000. Esto habría estado vinculado con el contrato a favor de Heaven Petroleum Operator (HPO), por la compra de biodiésel B100 de parte de Petroperú por US$ 74 millones. Según la información que le brindó la fiscal Karla Zecenarro al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la entrega de este dinero estaría relacionada al contrato a favor de HPO del 28 de octubre. Esto se produjo 10 días después de que el gerente general de dicha empresa, Samir Abudayeh, sostuvo presuntamente una reunión con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno, el 18 de octubre de 2021.

