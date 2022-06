Yehude Simon: “Juan Carrasco y Janet Cubas son candidatos impuestos por la cúpula de JP”

El fundador y expartidario de Juntos por el Perú aseveró que para las elecciones regionales y municipales se eligió postulantes por “dedocracia” y no se respetó a la militancia. Afirmó que el exministro del Interior no debió postular por ética.

El expresidente regional señaló que los secretarios regionales de JP no respaldaron la postulación de Juan Carrasco y Janet Cubas. Foto: Clinton Medina/La República

