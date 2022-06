Trujillo: piden a alcalde que busca reelegirse que no use recursos públicos en su campaña

Jurado Electoral debe monitorear que no haya proselitismo de parte de funcionarios ediles.

Montoya consideró que Trujillo se ha estancado en el desarrollo. Foto: H. Rodríguez/La República

Con información de Hugo Rodríguez/URPI-La República El postulante a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por Avanza País, Manuel Montoya Cárdenas, pidió al alcalde José Ruiz Vega —quien busca reelegirse— no usar recursos públicos para su campaña política, y exigió a las autoridades electorales monitorear que esto se cumpla y que los funcionarios ediles acaten la norma de neutralidad. “El alcalde está participando de inauguraciones de obras, pero esto tiene tinte político. Más aún, vemos a muchos funcionarios de la comuna que en sus redes sociales y otros medios están difundiendo estos actos con la intención de que Ruiz tenga mayor aceptación en la contienda electoral, rompiendo en este caso la imparcialidad y poniendo en grave riesgo la decisión de los ciudadanos al emitir su voto. No queremos esa trasgresión a la ley”, aseveró a La República Manuel Montoya. JEET debe fiscalizar neutralidad de funcionarios públicos, dice Montoya. Foto: La República En ese sentido, expresó que el Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) debe fiscalizar que estas situaciones no sucedan. “Los órganos electorales pueden hacer investigaciones de oficio tras recibir denuncias ciudadanas”, precisó. Asimismo, el candidato al sillón edil por Avanza País mencionó que las gestiones que se han venido sucediendo en la MPT no han hecho nada para el desarrollo de la provincia. PUEDES VER Sanción por filtrar testimonios judiciales buscaría amordazar a la prensa “No se han involucrado en el tema del comercio ambulatorio, del transporte público; la seguridad ciudadana cada día es más deficiente y tiene un problema gravísimo, estructuralmente. En temas medioambientales no contamos con una planta de tratamiento de residuos sólidos. No tenemos las escombreras municipales”, acotó Manuel Montoya. Ruiz, quien entró a la comuna provincial como regidor, es actual alcalde de Trujillo debido a la suspensión del burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto, prófugo tras ser sentenciado por corrupción. Entonces, por ser primer regidor, José Ruiz asumió el cargo.

