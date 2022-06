Senmache ante posibles mociones de censura en su contra: “Aceptaré lo que acuerde la mayoría de congresistas”

El ministro del Interior se pronunció en sus redes sociales sobre la intención de distintas bancadas de presentar una moción de censura a fin de retirarlo del cargo.

El ministro del Interior aseguró que seguirá frente al cargo el tiempo que el Congreso se lo permita. Foto: composición Jazmín Ceras/La República

Dimitri Senmache habló de las diversas mociones de censura que se alistaron en su contra durante esta semana a raíz de los cuestionamientos surgidos tras la fuga del exministro del MTC Juan Silva, quien es ahora investigado por el Caso Puente Tarata III. A través de Twitter, el funcionario aseguró que se allanaría ante la decisión tomada por el Congreso. “Por mi parte, aceptaré lo que acuerde la mayoría de congresistas. Es de ellos esa prerrogativa y es de demócratas reconocerlo. Hasta el último día seguiré trabajando por mi país, tal y como me lo encargo el presidente constitucional Pedro Castillo”, precisó. Esta fue la primera declaración de Senmache luego de que se supiera que Renovación Popular y Fuerza Popular intentaban retirarle la confianza del Parlamento mediante una moción de censura. PUEDES VER: Pedro Castillo es el primer presidente en funciones que declara ante Fiscalía por presuntos actos de corrupción La primera bancada en anunciar esta intención fue Renovación Popular, que avisó este jueves sobre su iniciativa para retirar al funcionario de la cartera del Interior. Posteriormente, Fuerza Popular se unió a esta postura este sábado 18. Sin embargo, la moción de censura no es el único mecanismo de control que el Congreso ha ejercido contra el titular del Mininter, ya que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó una denuncia constitucional contra Senmache, la cual es revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para determinar su viabilidad. Mientras tanto, el ministro tendrá que responder por importantes investigados desaparecidos, como Bruno Pacheco, Juan Silva o Fray Vásquez. A esto se suma la búsqueda infructuosa que se lleva a cabo hasta la fecha.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”