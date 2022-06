Sanción por filtrar testimonios judiciales buscaría amordazar a la prensa

El decano del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL), Víctor Coronel Salaverry, declaró a La República que el anuncio hecho por el Ejecutivo sobre un proyecto de ley para sancionar a los magistrados que filtren a la prensa información de los casos judiciales —o fiscales— tendría por objetivo amordazar al periodismo.

“Ese proyecto aún no ha sido presentado y por tanto no conocemos los detalles. A pesar de eso, mucha gente ha salido a criticar. Sin embargo, nos parece que son irresponsables y coyunturales las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Chero, habida cuenta que no siempre esas filtraciones de documentos o información, tanto de carpetas fiscales como judiciales, depende del juez o del fiscal”, aclaró Coronel.

Víctor Coronel pide debate alturado sobre eventual proyecto de ley. Foto: H. Rodríguez/La República

El letrado manifestó que no solamente la colectividad, sino también el periodismo, tiene diversas fuentes para obtener datos. “Creo que con este eventual proyecto de ley hay que tener mucho cuidado, porque parecería que se está tratando de amordazar a la prensa . El derecho a la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a la libertad de información que tiene la población no se puede ver en peligro por este tipo de proyectos”, advirtió.

En todo caso, Coronel Salaverry indicó que es cuestión de ver los detalles y tenerlos en claro para que se dé un debate alturado en el Congreso de la República a fin de evaluar la propuesta legislativa. “Sabemos que, en los últimos actos de investigación que se están realizando y las denuncias sobre personas allegadas al Ejecutivo, la mayor fuente de información son los colaboradores eficaces, y se podría pensar que esto es una acción de amedrentamiento a estas personas”, acotó.