Pedro Castillo y ministros realizan hoy sesión descentralizada en Tacna

Agenda. Autoridades presentarán cartera con más de 30 proyectos paralizados o sin presupuesto, que necesitan apoyo del Gobierno. Trabajadores CAS Covid anuncian protestas.

Visita. El ministro Alejandro Salas Zegarra llegó ayer a Tacna para avanzar con agenda de PCM. Ayer recorrió ferrocarril.

Liz Ferrer Rivera LizFerrerRiver1 liz.ferrer@glr.pe

Hoy desde las 08:00 horas, en el colegio Modesto Basadre, el Poder Ejecutivo desarrollará el XVI Consejo de Ministros Descentralizado, con la asistencia del presidente Pedro Castillo Terrones. La reunión tiene como agenda pendiente el cierre de brechas sociales. Además estará el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, los ministros y ministras, el gobernador regional Juan Tonconi Quispe y los alcaldes provinciales y distritales. Los representantes de gremios del sector Transporte y Comercio pidieron ingresar a la cita pero hasta el cierre de esta edición no se confirmaba su participación. Las autoridades de Tacna le presentarán una agenda de más de 33 proyectos estancados o que requieren de presupuesto. Entre ellos figura la construcción del nuevo hospital regional, el cual se paralizó en el 2020. Castillo será recibido también por los sindicatos y gremios que cuestionan su gobierno o sus decisiones. Entre ellos estarán los trabajadores que laboran bajo un contrato administrativo de servicios (CAS) en las áreas COVID del hospital regional y centros de salud. Este grupo, a nivel nacional, se encuentra en pie de lucha contra la no renovación de sus contratos en julio de este año. La base Tacna anunció una protesta a las afueras del colegio Modesto Basadre. Esperan ser recibidos por el ministro de Salud Jorge López Peña. Ayer llegó a Tacna el ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra, para avanzar con la visita al ferrocarril Tacna-Arica, y otras zonas monumentales o arqueológicas, conocer su estado y las necesidades del sector. Castillo sesionará en Arequipa Arequipa también será sede de los consejos de ministros descentralizados. Desde la perspectiva del prefecto regional de Arequipa, Yeremi Torres, este acto “será el más importante”. Se hará un balance de todas estas convocatorias en el país. La fecha estaba prevista el 21 de junio, sin embargo fue modificada. Sería antes de fin de mes. “No es que estén dejando a Arequipa al último, esta comisión es la más importante porque se darán los resultados de las anteriores comisiones. Hoy están en Tacna y cerrarán con broche de oro en Arequipa”, indicó.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”