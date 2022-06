Inician sesión de Consejo de Ministros Descentralizado en Tacna sin Pedro Castillo

Ante la ausencia del mandatario, el primer ministro, Aníbal Torres Vásquez, lidera la sesión que se realiza en el colegio Modesto Basadre.

Pasada las 10.00 horas de este sábado 18 de julio se inició la sesión descentralizada de la Presidencia del Consejo de Ministros en Tacna, sin la presencia del jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones. Se espera su llegada pasado el mediodía. El primer ministro, Aníbal Torres Vásquez, lidera la sesión que se realiza en el colegio Modesto Basadre, ubicado en la avenida Hipólito Unanue. Todas las calles aledañas han sido bloqueadas por la Policía Nacional. PUEDES VER: Gobernador de Tacna, Juan Tonconi, se libra de ir a prisión A las afueras, detrás de las rejas instaladas, distintas asociaciones, gremios y grupos esperan al presidente Castillo. Entre ellos están los trabajadores CAS Covid, quienes reclaman la renovación de sus contratos en julio de este año. En la sesión se encuentra el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, y el alcalde provincial Julio Medina. La cita estaba programada para las 8.00 horas, pero se retrasó por casi dos horas.

