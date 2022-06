Pedro Castillo habla de la necesidad de un nuevo censo tras los Consejos de Ministros Descentralizados

El presidente Pedro Castillo dijo que hay ciudadanos y ciudadanas que se ven excluidos “a pesar de tener programas sociales, presupuesto en educación, en salud y vivienda”.

El presidente Pedro Castillo lideró este sábado el XVI Consejo de Ministros Descentralizados en Tacna. Foto: Presidencia

El presidente Pedro Castillo afirmó este sábado que su Gobierno está en la obligación de llevar a cabo un nuevo censo nacional luego de que finalicen los Consejos de Ministros Descentralizados. Como indica el jefe de Estado, el Gobierno no llega a algunos sectores necesitados, pese a que, según afirma, se cuenta con los recursos para cubrir sus necesidades. “Concluidos nuestros Consejos Descentralizados, hoy estamos ante la obligación de transparentar ante el país un nuevo censo. Porque hay datos donde por más esfuerzos que hagan los sectores, no llegamos a las poblaciones. Hay poblaciones, compañeros, compatriotas, que resultan excluidos a pesar de tener programas sociales, presupuesto en educación, en salud y vivienda. No llegamos a ellos”, dijo Castillo Terrones al cierre del XVI Consejo de Ministros Descentralizados en Tacna. “Una vez concluido este Consejo de Ministros vamos a informar al país y a estructurar unos mapas en el marco de la pobreza, en el marco del abandono. Qué estamos haciendo sector por sector y cuánto falta hacer en todo el país. No nos van a doblegar porque esta es nuestra línea, nuestra forma de trabajo”, agregó. PUEDES VER: Pedro Castillo es el primer presidente en funciones que declara ante Fiscalía por presuntos actos de corrupción En tal sentido, el mandatario precisó que la gira del Ejecutivo concluirá con las visitas a Arequipa y Áncash. Pedro Castillo luego de declarar ante la Fiscalía: “El que nada debe, nada teme” En otro punto de su intervención en el XVI Consejo de Ministros Descentralizado, el presidente Pedro Castillo se refirió a la toma de su declaración, en calidad de investigado, ante el Ministerio Público, en el marco de una investigación por presunta organización criminal. “Debo decirles que acá estamos, dando la cara. El día de ayer asistimos al Ministerio Público y reitero una vez más nuestra voluntad de colaborar con la justicia. Y lo haremos siempre porque él que nada debe, nada teme. Lo haremos siempre”, aseguró el jefe de Estado.

