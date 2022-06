Pedro Castillo es el primer presidente en funciones que declara ante Fiscalía por presuntos actos de corrupción

El presidente de la República, Pedro Castillo, acudió a la citación del Ministerio Público para responder por los presuntos actos de corrupción en su Gobierno, tras haber sido señalado por Karelim López y Zamir Villaverde como el líder de una organización criminal.

El presidente Pedro Castillo se acercó a la sede del Ministerio Público el último viernes. Foto: Composición de Fabrizio Oviedo/La República

Escoltado por su seguridad y por un extenso cordón policial, el presidente Pedro Castillo se acercó a la sede principal del Ministerio Público tras ser citado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para rendir manifestación. Esta vez, no en calidad de testigo, sino de investigado. Con ello, Castillo Terrones marca un hito en la historia reciente del Perú. El profesor de Chota es el primer mandatario en funciones que declara ante la Fiscalía para responder por los presuntos actos de corrupción que salpican a su investidura. Hasta antes del viernes 17 de junio, los presidentes han sido investigados y citados por la justicia luego de dejar la banda presidencial. Por ejemplo, el exmandatario Ollanta Humala fue requerido por el Ministerio Público tras ceder su cargo a Pedro Pablo Kuczynski en el 2016. Lo mismo ocurrió con Alejandro Toledo y Alberto Fujimori. Conforme al artículo 117° de la Constitución, se consideraba que un jefe de Estado en funciones no podía ser investigado, pero Pablo Sánchez, en este caso, ha cambiado de opinión. PUEDES VER: Pedro Castillo: Ministerio Público dio detalles de interrogatorio al presidente este viernes El Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra el jefe de Estado por los presumibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Esto, tras haber sido señalado por Karelim López y Zamir Villaverde como el principal líder de una red que se aprovechaba de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para beneficiarse. Pedro Castillo es interrogado por la Fiscalía de la Nación De acuerdo con la información a la que accedió La República, el presidente Pedro Castillo respondió cerca de 100 preguntas en un lapso de tres horas. Si bien el mandatario fue corto con sus respuestas, aportó más información sobre algunos asuntos. Aseveró que desconocía que Bruno Pacheco guardaba 20.000 dólares en el baño de su oficina. Agregó que al enterarse por las noticias sobre la existencia del dinero, le preguntó al exfuncionario qué significaba, a lo que este contestó que se trataba de sus ahorros que iba a utilizar para pagar a sus abogados. PUEDES VER: Pedro Castillo absolvió todas las inquietudes del Ministerio Público, dice abogado del presidente Asimismo, indicó que tuvo un trato cercano con sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo a partir de la campaña electoral. En ese sentido, manifestó que las visitas que recibió de ellos en Palacio de Gobierno fueron de índole familiar, mas nunca conversaron sobre licitaciones . Del mismo modo, el jefe de Estado negó que haya recibido dinero de Karelim López, pero reconoció que se reunió con ella en dos ocasiones. También rechazó que haya designado a Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con objetivos económicos o para intervenir en algún concurso público. Por último, respondió que ha sostenido encuentros con congresistas de Acción Popular al igual que con representantes de otros partidos. Pedro Castillo tras declarar a la Fiscalía: “Acá estamos para dar la cara” Luego del interrogatorio de la Fiscalía, el presidente Pedro Castillo brindó declaraciones a la prensa sobre la investigación preliminar en su contra y señaló que contestó “a todas las preguntas” que le hizo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. “Hemos estado donde corresponde estar el día de hoy. En una situación de parte de la Fiscalía, donde nos hemos dado todo el tiempo y la disposición para responder todas las preguntas. Desde aquí les digo que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que se aclarezcan las cosas y lo vamos a seguir haciendo (...). Acá estamos para dar la cara y lo vamos a seguir haciendo siempre ”, manifestó..

