Pedro Castillo absolvió todas las inquietudes del Ministerio Público, dice abogado del presidente

Pese a que la defensa legal de Pedro Castillo busca el archivo de la investigación preliminar, el abogado Benji Espinoza afirmó que el presidente es “transparente”.

Pedro Castillo se dirigió a pie a la sede principal del Ministerio Público para responder sobre investigación en su contra. Foto: Presidencia

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, sostuvo que su cliente respondió todas las interrogantes que planteó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, durante la diligencia que se llevó a cabo el último viernes 17 de junio. El letrado aseveró que su patrocinado no guardó silencio. En entrevista con RPP, Espinoza indicó que Castillo Terrones es transparente con las instancias de la justicia, pese a que su defensa legal busca la anulación de la investigación preliminar con la demanda de tutela de derechos. “Si no lo fuera (ser transparente), hubiese pedido reprogramación. El presidente ni siquiera ha ejercido su derecho al silencio. Ha contestado a cada una de las preguntas que el Ministerio Público, en un lapso de cuatro horas, ha realizado. Durante cuatro horas ha contestado, ha aclarado dudas, ha resuelto inquietudes, ha absuelto todas las interrogantes del Ministerio Público, eso es lo importante”, dijo. PUEDES VER: Pedro Castillo tras declarar a la Fiscalía: “Acá estamos para dar la cara” El abogado reiteró que la tutela de derechos pretende hacer respetar el artículo 117 de la Constitución que, según Benji Espinoza, establece que el jefe de Estado no puede ser investigado en funciones. Apuntó que si un sector del Parlamento no está de acuerdo con dicho apartado, pueden presentar iniciativas para reformarlo. “Más que detener, que se cierre porque es una investigación que nació muerta. Constitucionalmente es intolerable e inadmisible. ¿Si no quieren que eso aparezca? Muy bien, planteemos la reforma. Va a la cancha del Congreso, que parece que no asumen la situación”, puntualizó. “La defensa lo que hace es que se respete la Constitución y el presidente lo que hace es colaborar mientras la decisión todavía no se dé. No son posiciones encontradas ni estamos en situaciones antípodas, convergen en lo mismo: el respeto a la juridicidad. (...) En ninguna de las preguntas el presidente guardó silencio, en todas y cada una de ellas ha contestado”, agregó.

