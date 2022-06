Norma de funcionarios públicos sería usada para copar cargos

Alerta. Ayer venció plazo para que entidades públicas verifiquen aplicación de Ley 31419. Con base en esta normativa cesaron a Soledad Mujica en el Ministerio de Cultura.

Respaldo. Soledad Mujica recibe el apoyo de artesanos llegados de las regiones. Foto: Roberto Ochoa/La República

Carlos Páucar CarlosPaucar3 carlos.paucar@glr.pe

