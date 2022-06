Más de 2.000 listas se inscriben en el sur para las Elecciones 2022

Luego de prórroga, planchas de partidos políticos y movimientos regionales elevaron su solicitud de inscripción ante jurados electorales de Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua. Hubo cambios en algunas listas.

En el sur se va dilucidando a los candidatos para las elecciones de octubre próximo. Foto: La República

Ayer venció la prórroga que dio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a las organizaciones políticas para inscribir sus listas para las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, luego que su sistema presentara fallas. Superado el problema, la mayoría de movimientos y partidos elevó sus planchas entre el jueves y viernes. Al cierre de edición, en las jurisdicciones de Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua, eran 2 138 listas (entre regionales, provinciales y distritales) subidas al sistema. Hasta la noche de ayer en Arequipa, eran 15 listas regionales subidas al sistema (de 18 que participaron en las elecciones internas). Hasta el cierre de edición faltaba Arequipa Renace, Frepap y Fe en el Perú. Empero, estas dos últimas tendrían la suerte echada, pues no lograron su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) antes del plazo. PUEDES VER: Siete candidatos al Gobierno Regional de Puno presentaron su inscripción al JEE En el departamento de Arequipa se inscribieron 81 listas para las ocho alcaldías provinciales y 668 planchas distritales. Pocas listas regionales Hasta la tarde de ayer, solo había 4 listas regionales inscritas en Cusco (en las internas participaron 12). Los candidatos que elevaron sus expedientes son Werner Salcedo de Somos Perú, Boris Mujica de APP, Raúl Del Castillo Alatrista de Juntos Por el Perú y Yulet Luna Linares de Podemos. Al cierre, eran 657 fórmulas registradas en la plataforma electoral, entre regionales, provinciales y distritales. Aspirantes regionales Siete candidatos al Gobierno Regional de Puno presentaron su inscripción al cierre de edición. Una de las primeras solicitudes fue de Moral y Desarrollo, que encabeza Hugo Quinto Huamán. Alianza para el Progreso (APP) presentó su fórmula con la excongresista Irene Carcausto Huanca como candidata. Otra lista es Identidad Regional con Ulises Lucana Mamani como aspirante. También registró su inscripción Reforma y Honradez por más Obras de Richard Hancco Soncco. El Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo lleva como candidato al periodista Hugo Supo Tipula. La agrupación Gestionando Obras y Oportunidades candidatea a Raúl Tapara Saya y el Frente de la Esperanza elevó su fórmula con Fernando Salas Tapia como postulante. PUEDES VER: Elecciones 2022: 4 candidatos al Gobierno Regional de Cusco quedan fuera de competencia Listas en Tacna Para el gobierno regional de Tacna figuran 14 nóminas. En alcaldías provinciales, en Tacna había 16 listas, 8 en Tarata, 7 en Candarave y 8 en Jorge Basadre. Los distritos que presentan más candidatos a las alcaldías son Gregorio Albarracín (14 listas), Alto de la Alianza (11) y Ciudad Nueva (11). Cambios en listas de regionales La lista regional Unidos por el Gran Cambio (Arequipa) muestra una modificación respecto a la plancha de internas, pues Pamela Brigitte Huerta Presbítero (hermana del aspirante provincial Ánghelo Huerta) postula como vicegobernadora, cuando antes era accesitaria. Sin embargo, a diferencia de su hermano (ver nota inferior), su cambio sí se ajustaría a regla según especialistas electorales. Otra modificación respecto a las internas es en la plancha de Podemos a la región Cusco, donde hubo un intercambio de puestos, entre Hugo Prieto Valencia (ahora aspirante a vicegobernador) y Yulet Luna Linares (gobernadora).

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”