María del Carmen Alva sobre Mesa Directiva del Congreso: “Nunca he dicho que voy a la reelección”

La actual presidenta del Legislativo manifestó que existe un acuerdo verbal entre los integrantes de la Mesa Directiva, en el que asegura que no postulará de nuevo al mismo cargo.

“Yo nunca he dicho que voy a la reelección. La prensa comenzó a sacar eso, no sé quién ha movido ese tema”, dijo la también congresista por el partido de la lampa. Foto: Marco Cotrina/La República

