Verónika Mendoza tras blindaje a Manuel Merino: “La dictadura parlamentaria arrecia contra la justicia”

Además, la lideresa de Nuevo Perú consideró que el Congreso busca el control de las instituciones “para atornillarse en el poder”.

Verónika Mendoza criticó decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Foto: composición La República

La lideresa de Nuevo Perú y excandidata presidencial, Verónika Mendoza, criticó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones del Congreso que aprobó el informe del parlamentario Alejandro Cavero y que blindó a Manuel Merino de la denuncia por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante la protesta del 14 de noviembre del 2020. Al respecto, indicó que el Legislativo, al que calificó como dictadura parlamentaria, arremetió contra la justicia al proteger al exfiscal Pedro Chávarry, al excontralor Edgar Alarcón y ahora al excongresista Manuel Merino. Asimismo, señaló que ha trasgredido la educación que pone en peligro el futuro de los niños. En ese sentido, consideró que el Congreso busca atornillarse en el poder debido a los cambios que ha realizado a la Constitución, por tratar de controlar a las instituciones y por presionar a los organismos electorales. PUEDES VER: Manuel Merino es blindado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso La lideresa de Nuevo Perú denominó al Congreso como una "dictadura parlamentaria". Foto: Verónika Mendoza/Twitter “ La dictadura parlamentaria arrecia contra la justicia —blindajes a Chávarry, Alarcón, Gálvez, Merino—, contra la educación, contra el futuro de las niñas y busca (el) control total de las instituciones —cambios a medida de la Constitución y presión a organismos electorales— para atornillarse en el poder. Tenemos que enfrentar varios males, es verdad, pero los hay algunos más peligrosos que otros”, escribió en Twitter. Foto: Verónika Mendoza/Twitter Por último, expresó su solidaridad con las familias de los jóvenes asesinados. “Nada de lo que haga el Congreso podrá borrar sus nombres de nuestra memoria”, agregó. Foto: Verónika Mendoza/Twitter

