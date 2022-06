Lambayeque: JEECH registró 308 solicitudes de inscripción de listas de candidatos

El Jurado Electoral Especial de Chiclayo manifestó que las organizaciones políticas presentaron 11 nóminas de postulantes al Gobierno regional y 32 a municipalidades provinciales.

Las diferentes organizaciones políticas han presentado reclamos ante el JEECH. Foto: Rosa Quincho/ La República

