Tacna: Fiscalía apelará a resolución que desestimó prisión contra Juan Tonconi

De acuerdo al Ministerio Público la magistrada no se pronunció sobre la magnitud del daño, el comportamiento para peligro de fuga y no desarrolló el peligro de obstaculización.

No está de acuerdo. Fiscal Ludwing Flores cuestiona resolución de jueza.

El fiscal Ludwing Flores Valdivia apelará la resolución que declaró infundado el pedido de prisión preventiva del gobernador de Tacna, Juan Tonconi Quispe, y 8 personas más, investigadas por el presunto delito de colusión agravada. Flores cuestionó que la jueza Gina Tapia Liendo no argumentara, el porqué la autoridad regional no obstaculizará la investigación. La noche del jueves la jueza Tapia emitió su resolución sobre el pedido de prisión preventiva por 18 meses para el gobernador, exfuncionarios y representantes de los consorcios Salud Tacna y Hospital Tacna. El primero de los mencionados estaba a cargo del expediente, la construcción y equipamiento del nuevo hospital regional, mientras que Hospital Tacna debía supervisar la obra. PUEDES VER: Inician sesión de Consejo de Ministros Descentralizado en Tacna sin Pedro Castillo Flores Valdivia refirió que durante la audiencia, la magistrada no se pronunció sobre la magnitud del daño, el comportamiento para peligro de fuga y no desarrolló el peligro de obstaculización , entre otros aspectos. Además, resaltó que la jueza no habría valorado todos los elementos que presentó el despacho fiscal. La jueza Tapia dictó comparecencia simple para Tonconi y comparecencia con restricciones para tres exfuncionarios , además del pago de una caución de 50 mil soles. Para tres representantes del consorcio Salud Tacna, ordenó una caución de 200 mil soles. El fiscal consideró que las cauciones son bajas considerando que el Gobierno Regional de Tacna pagó 17 millones de soles al consorcio de forma irregular por equipos médicos.

