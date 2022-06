Pese a que el Pleno rechazó conclusiones de su informe, Montoya dice que denunciará a autoridades electorales

Luego de que el Pleno del Congreso no aprobara el informe de la comisión investigadora de las Elecciones, Jorge Montoya acusó a sus colegas de “votar con el Gobierno”.

El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que insistirá con denunciar constitucional y penalmente a las autoridades electorales. Ello, a pesar de que el Pleno del Congreso rechazó el informe final de la comisión investigadora de las Elecciones Generales 2021. A través de un hilo en tuit, Montoya Manrique recordó que el informe en mayoría no fue aprobado, ya que en el hemiciclo se registraron 42 votos a favor, 55 en contra y 15 abstenciones. Acusó sin pruebas que quienes no respaldaron su documento “votan con el Gobierno”. El vocero de la bancada celeste sostuvo que a este grupo “no les conviene saber la verdad ni corregir las irregularidades”. Sin embargo, la investigación que lideró no llegó a determinar si existió un fraude en los últimos comicios, sino que recomendaba que sean otras instancias las que hagan las diligencias y que se denuncia a los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Estado Civil (Reniec). PUEDES VER: Jorge Montoya dice que en Renovación Popular no hablaron de fraude electoral “No se preocupen que insistiré en que se hagan de acuerdo a ley las denuncias a los responsables de la manipulación grosera y antojadiza de la ley. No quedarán impunes sus acciones”, apuntó Jorge Montoya. Comisión de Jorge Montoya gastó más de S/ 210.000 y no concluyó nada La República dio a conocer que la comisión que presidió Jorge Montoya le costó al estado peruano en total 216.347,67 soles. De dicho monto, el 75% correspondió al sueldo de solo dos asesores, Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén. Bravo Basaldua fue miembro de la cuestionada Comisión Lava Jato de la fujimorista Rosa Bartra, mientras que Salas Jaén es un almirante en retiro y militante de Renovación Popular.

