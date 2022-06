Hay 14 listas para el Gobierno Regional de La Libertad y 12 para la alcaldía de Trujillo

Jurado Electoral Especial continúa revisando nóminas para ver si cumplen con todos los requisitos.

Ciudadanos deben informarse sobre los postulantes y emitir un voto consciente. Foto: La República

El presidente del Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET), José Cabrejos Villegas, declaró a La República que se han recibido 12 listas de candidatos para el Gobierno Regional de La Libertad y 14 para la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). Las organizaciones políticas que se enfrentarán para lograr el sillón regional son el Movimiento Regional Fortaleza Perú, Fuerza Popular, Perú Libre, Somos Perú, Acción Popular, Nueva Libertad, Renovación Popular, Súmate, Avanza País, Alianza Para el Progreso (APP), Trabajo Más Trabajo, Partido Demócrata Verde. Cabrejos lamentó que agrupaciones esperen última hora para inscribirse. Foto: La República En tanto, las agrupaciones que competirán por la comuna provincial de Trujillo son Movimiento Regional Fortaleza Perú, Fuerza Popular, Perú Libre, Somos Perú, Acción Popular, Nueva Libertad, Renovación Popular, Súmate, Partido Frente de La Esperanza, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Trabajo Más Trabajo, Fe en el Perú, Partido Demócrata Verde. PUEDES VER Sanción por filtrar testimonios judiciales buscaría amordazar a la prensa Cabrejos mencionó que, debido a que los personeros de los partidos políticos y de los movimientos regionales esperaron a última hora para realizar las inscripciones de sus nóminas al sillón regional y a las diferentes comunas provinciales y distritales, hubo un colapso en el sistema de la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Eso ha sucedido en varias ciudades; por ello, debemos aprender que no hay que dejar para la última hora los trámites o actividades que podamos hacer con antelación. Asimismo, muchas de las listas ingresadas no cumplían con algunos requisitos formales, como el no haber pegado las firmas digitales en algunos documentos por parte de los personeros o representantes legales de las organizaciones políticas”, detalló Cabrejos. El funcionario aseveró que el JEET continúa revisando las listas para ver que los candidatos cumplan con todos los requisitos. Estas justas del 2 de octubre de 2022 traen personajes conocidos. El fundador y líder de APP, César Acuña Peralta, busca nuevamente ser gobernador regional, pero muchos creen que le pasará factura el respaldado que ha dado a Pedro Castillo en el Legislativo. Un exaprista se enfrentará a Acuña. Se trata del excongresista Elías Rodríguez Zavaleta, quien candidatea bajo las banderas del movimiento regional Trabajo Más Trabajo. Rodríguez ha sido duramente criticado por la dirigencia regional del partido de la estrella al considerarlo traidor y responsable de que el Partido Aprista Peruano (PAP) esté en crisis y no participe de las elecciones. Es de señalar que hay un enfrentamiento entre José Ruiz Vega, postulante oficial de APP a la MPT, y Martín Namay Valderrama, quien fue su rival en las internas. Namay acusa a Ruiz de fraude. Sin embargo, todo estaría consumado, pues públicamente Acuña ha dado su respaldo a Ruiz, quien es actual alcalde de Trujillo, tras la suspensión del burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto, prófugo luego de ser sentenciado por corrupción.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”