Más de once mil listas con trámite de inscripción para las elecciones de octubre

Plazo vencido. Alianza para el Progreso y Somos Perú reportan la mayor cantidad de listas a nivel nacional. Fuerza Popular y Partido Morado entre los partidos con menos candidatos. Y quince movimientos regionales al final no presentaron listas.

Cuenta regresiva. Quedan solo tres meses y medio de una dura campaña para llegar a las elecciones del 2 de octubre.

Wilber Huacasi whuacasi wilber.huacasi@glr.pe

