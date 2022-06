Elecciones 2022: más de 11.000 listas de candidatos se registraron ante JNE para próximos comicios

Las candidaturas serán evaluadas por los jurados especiales electorales, que deberán publicar todas las fórmulas y listas admitidas el 3 de agosto mediante el diario de mayor circulación de la circunscripción correspondiente.

Cuenta regresiva. Quedan solo tres meses y medio de una dura campaña para llegar a las elecciones del 2 de octubre. Foto: difusión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha señalado que 11.540 solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos fueron presentadas con miras a participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se desarrollarán el próximo 2 de octubre. El plazo para efectuar dicho trámite venció a las 11.59 p. m. del viernes 17 de junio. De esta manera, las agrupaciones políticas cumplieron con presentar y registrar la información, señalada en el marco legal, necesaria para participar de los próximos comicios. El periodo permitido estaba previsto en el cronograma electoral. Como se recuerda, el JNE decidió ampliar el plazo límite por 72 horas adicionales; es decir, desde el martes 14 hasta el viernes 17. La medida fue tomada con la finalidad de que los partidos y movimientos regionales pudieran concluir satisfactoriamente con el procedimiento. PUEDES VER: Fuerza Popular alista moción de censura contra ministro Senmache La prórroga brindada por el ente tuvo el objetivo de brindar las debidas garantías para que los ciudadanos que participaron de las últimas elecciones internas puedan ejercer plenamente su derecho constitucional a participar en la vida democrática. De esta manera, se aseguraría el recambio de las autoridades políticas del país durante los plazos establecidos por ley. Procedimiento de inscripción Las candidaturas presentadas son evaluadas por los 93 jurados electorales especiales con la finalidad de determinar si cumplen con las exigencias legales para participar en el proceso regional y municipal, que tendrá lugar el 2 de octubre de este año a lo largo del país. El próximo 3 de agosto es la fecha límite para que los se publiquen todas las fórmulas y listas admitidas. La difusión deberá ser mediante el diario de mayor circulación de la circunscripción correspondiente, según lo establecido en el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones.

