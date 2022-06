Elecciones 2022: 4 candidatos al Gobierno Regional de Cusco quedan fuera de competencia

FIA, Perú Libre y otras 2 organizaciones políticas no lograron tramitar su inscripción a tiempo. Presidente del JEE Cusco asegura que el sistema ya se cerró y que las reclamaciones serán resueltas en Lima.

Tika Luizar, del movimiento regional Fuerza Inka Amazónica (FIA); Saúl Sánchez, de Perú Libre; Luis Alberto Soto Colque, de Renovación Popular; y José Julián Becerra Campana, de Frepap, quedarían fuera de la contienda electoral al no haber logrado su inscripción ante el Jurado Electoral Especial de Cusco hasta las 11.59 p. m. del viernes 17 de junio, fecha en la que venció la prórroga otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El presidente del JEE Cusco, Pedro Álvarez, dijo a La República que lograron inscribirse solo ocho listas regionales de las 12 que participaron en las elecciones internas. Señaló que el sistema está cerrado y que no existe posibilidad de admitir a más candidatos. “ Ha precluido esta etapa de la postulación. No es posible reabrir ni admitir a nuevos candidatos; a los que se les pasó el tren, se les pasó”, dijo. Sin embargo, Álvarez confirmó que ingresó una reclamación de FIA, trámite que será derivado al JNE para que responda. “La habilitación o no de la plataforma es facultad exclusiva del JNE”, agregó. PUEDES VER: Cusco: saco de fertilizantes de Cachimayo costará S/ 150, S/ 90 menos que otros productos Por su parte, la representante del FIA, Tika Luizar, relató que tuvieron problemas con el sistema y que la noche del último viernes volvió a colgarse. Aseguró que completó su inscripción a tiempo, pero que no contó con la recepción del ente electoral. “Nos hemos inscrito, insistiremos hasta las últimas instancias”, manifestó. Según la plataforma electoral, lograron su inscripción 706 listas en la región; sin embargo, 122 quedaron fuera en los cinco JEE de Cusco. Las ocho listas inscritas al Gobierno regional son Alianza para el Progreso, Autogobierno Ayllu, Frente Regional Túpac, Juntos por el Perú, movimiento regional Inka Pachakuteq, partido democrático Somos Perú, Partido Frente de la Esperanza 2021 y Podemos Perú.

