Miloslavich tras aprobarse informe Cavero: Mi solidaridad con quienes luchan por la justicia de Inti y Bryan

La ministra de la Mujer y Poblaciones, Diana Miloslavich, expresó su rechazo al informe del congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, que fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La ministra de la Mujer se refirió al informe presentado por el congresista Alejandro Cavero. Foto: composición La República.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, expresó su solidaridad a los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos ciudadanos que fallecieron durante la protesta del 14 de noviembre de 2020, que dejó múltiples heridos. A través de las redes sociales, la funcionaria manifestó su rechazo al informe del congresista Alejandro Cavero, luego de que este viernes 17 de junio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso lo aprobara y mandara al archivo la denuncia contra Manuel Merino por los homicidios de los dos jóvenes. “Rechazo al informe Cavero. Mi solidaridad con la familia y quienes siguen luchando por la memoria y justicia para Inti (Sotelo), Bryan (Pintado) y los afectados del 14N. Seguiremos luchando. Memoria y Lucha. Para no olvidar”, escribió la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. PUEDES VER: Manuel Merino: ¿qué parlamentarios lo blindaron por los asesinatos de Inti y Bryan? Ministra de la mujer rechazó la aprobación de informe Cavero. Foto: Diana Miloslavic/Twitter Manuel Merino es blindado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso Manuel Merino fue blindado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. Con 7 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, fue aprobado el informe del congresista Alejandro Cavero que recomendaba archivar la denuncia contra el expresidente de facto por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. A pesar del empate, la legisladora y presidenta de la SAC, Rosío Torres, de Alianza para el Progreso, emitió su voto dirimente a favor del informe que blinda a Manuel Merino de sus responsabilidades por las muertes y daños ocasionados el 14 de noviembre de 2020 (14N).

