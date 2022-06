Defensoría del Pueblo demanda al Congreso que sesiones del pleno no se realicen en la madrugada

Asimismo, la entidad apeló al expediente del Tribunal Constitucional en el que dictaminó que sesiones del Parlamento deben ser “públicas, abiertas y transparentes”.

Pleno del Congreso sesionó hasta las 5.30 a. m. del último viernes 17 de junio. Foto: composición de La República.

La Defensoría del Pueblo demandó al Congreso de la República que sesiones del Pleno no se desarrollen durante la madrugada. Esto, en relación al último debate del Parlamento que inició el último jueves 16 de junio por la mañana y legisló hasta las 5.30 a. m. del día siguiente. Al respecto, la entidad indicó que jornadas nocturnas del Legislativo impiden el seguimiento y la fiscalización de las mismas. En ese sentido, expresó que resulta necesario que la ciudadanía pueda atender los debates y posiciones de sus representantes en el Parlamento sobre dictámenes y proyectos de ley aún no discutidos. “Recomendamos al Congreso no realizar sesiones del Pleno en la madrugada, pues impide seguimiento y fiscalización. Es necesario que la población pueda escuchar debates y posición de cada uno de sus representantes sobre dictámenes y proyectos de ley pendientes de discusión”, manifestó la Defensoría del Pueblo a través de Twitter. PUEDES VER: María del Carmen Alva sobre Mesa Directiva del Congreso: “Nunca he dicho que voy a la reelección” Asimismo, la Defensoría apeló al expediente del Tribunal Constitucional en el que determinó que toda sesión, deliberación y votación parlamentaria “debe ser pública, abierta y transparente”. “En horario nocturno imposibilita que ciudadanía tome conocimiento inmediato de decisiones que tienen un impacto significativo”, puntualizó. La Defensoría se pronunció sobre sesión del pleno del Congreso que se extendió hasta la madrugada. Foto: Defensoría del Pueblo/Twitter La Defensoría se pronunció sobre sesión del pleno del Congreso que se extendió hasta la madrugada. Foto: Defensoría del Pueblo/Twitter Congreso legisló de madrugada El Congreso aprobó leyes de madrugada en sesión de Pleno que acabó hacia las 5.30 de la madrugada, pese a cuestionamientos por la poca transparencia, y la oposición empezó a sumar firmas para censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache, por la fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. PUEDES VER: Congreso aprobó nueva comisión para elegir al defensor del pueblo durante la madrugada En el Pleno de madrugada, el Parlamento aprobó la conformación de una nueva comisión sobre la elección del defensor del Pueblo y proyectos de ley para eliminar el límite de edad máxima a la docencia universitaria; para dar un grado superior a oficiales y suboficiales en retiro del personal de la sanidad de la Policía; para dar funciones compartidas a gobiernos locales en la formalización de propiedad; entre otras iniciativas. ¿Cuáles son los temas que se aprobaron en el pleno del Congreso durante la madrugada? Los temas aprobados en el Congreso durante la madrugada del último viernes 17 de junio son los siguientes: La conformación de una nueva comisión sobre la elección del defensor del Pueblo

Eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria

Incorporar especializaciones técnicas en la educación básica regular y alternativa

Otorgar funciones compartidas a los Gobiernos locales en los procesos de formalización de la propiedad informal

No se admitió a debate la moción que recomienda constituir una comisión especial multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas, hasta el periodo legislativo 2026

