Congreso legisla de madrugada y oposición firma contra Dimitri Senmache

Cuestionamientos. Cuando el país duerme, Parlamento aprueba leyes y la oposición gesta censura a ministro.

En la mira. Senmache habló de noche y pleno siguió mientras firmaban para su salida. Foto: Antonio Melgarejo/La República

David Pereda dperedaz david.pereda@glr.pe

El Congreso aprobó leyes de madrugada en sesión de pleno que acabó hacia las 5:30 de la madrugada, pese a cuestionamientos por la poca transparencia, y la oposición empezó a sumar firmas para censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache, por la fuga del extitular de Transportes Juan Silva. En el pleno de madrugada, el Parlamento aprobó la conformación de una nueva comisión sobre la elección del defensor del Pueblo y proyectos de ley para eliminar el límite de edad máxima a la docencia universitaria; para dar un grado superior a oficiales y suboficiales en retiro del personal de la sanidad de la Policía; para dar funciones compartidas a gobiernos locales en la formalización de propiedad; entre otras iniciativas. La decisión de sesionar de madrugada fue cuestionada por diversos sectores. Algunos parlamentarios destacaron que realizar un pleno del Poder Legislativo a esas horas implica obstaculizar que la ciudadanía fiscalice a los congresistas. “No estoy de acuerdo con plenos de madrugada, la ciudadanía no puede fiscalizarnos. (...) No más plenos de madrugada, la ciudadanía debe poder vernos”, dijo la legisladora Susel Paredes, del Partido Morado, en Twitter. En un caso del Tribunal Constitucional sobre una ley que suspendía el cobro de peajes y fue declarada inconstitucional, el entonces magistrado Eloy Espinoza adujo, en el sustento de su voto, que “el espacio del Congreso es el de la deliberación abierta y transparente” y, por eso, no es algo correcto “la realización de debates congresales de madrugada, cuyo desarrollo pocos pueden ver”. Durante la sesión del pleno del Congreso, que se prolongó desde el jueves 16, congresistas de oposición empezaron a sumar firmas contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, que se presentó en el hemiciclo para responder por la fuga del extitular de Transportes José Silva y la masacre en Atico, Arequipa, entre mineros informales y grupos armados ilegales. “Anoche mismo después de escucharlo (al ministro) hemos empezado a correr las firmas para la censura. “(Sus respuestas) llevan definitivamente a sospechas que desde el Poder Ejecutivo directamente estuvieran buscando que este señor Silva no sea encontrado”, comentó el congresista José Cueto, de Renovación Popular, en RPP. La bancada de Fuerza Popular apoya el pedido de censura. Con las firmas de los fujimoristas y los legisladores de Renovación, llegarían a 33 rúbricas, lo mínimo requerido para presentar una moción de censura. Se estima que el lunes se entregue esta solicitud para que se agende en un siguiente pleno. ❖ La palabra José Cueto, congresista RP “(Las respuestas de Senmache) llevan definitivamente a sospechas que desde el Poder Ejecutivo directamente estuvieran buscando que este señor Silva no sea encontrado”.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”