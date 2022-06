Fuerza Popular alista moción de censura contra ministro Senmache

La bancada fujimorista está en busca de las 33 firmas que necesita para presentar la moción de manera oficial y pueda pasar al debate en el Pleno del Congreso.

Titular del Interior, Dimitri Senmache, podría pasar por una censura si el Pleno aprobara la moción. Foto: composición Jazmín Ceras/La República

