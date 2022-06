Dimitri Senmache: ¿es viable la denuncia constitucional contra el ministro del Interior por la fuga de Silva?

La denuncia interpuesta por la legisladora Patricia Chirinos acusa al ministro del Interior de haber incurrido en una infracción constitucional como “responsable político” de que el extitular del MTC se encuentre como no habido.

La denuncia de Chirinos pierde fuerza tras la intención de censurar al ministro del Interior presentada por Fuerza Popular. Foto: Composición La República

Laura Vásquez

