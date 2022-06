Caso Inti y Bryan: ocho congresistas blindan a Manuel Merino y sus exministros

Impunidad. El informe de Alejandro Cavero, que envía al archivo la denuncia por homicidio contra Merino y sus exministro Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, fue aprobado ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El voto dirimente, la abstención de dos congresistas de APP y la ausencia del vocero de Perú Libre jugaron en pared con el fujimorismo y sus aliados.

Familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado mostraron su indignación por informe de Alejandro Cavero, que blindaba a Manuel Merino de Lama. Foto: Composición LR / EFE

Diego Quispe DiegoQuispeSanc diego.quispe@glr.pe

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”