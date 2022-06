Aníbal Torres al Congreso: Quieren volver a la bicameralidad sin la opinión del pueblo

El primer ministro rechazó la propuesta de la Comisión de Constitución, ya que iría contra la decisión que tomó la población en el referéndum de 2019.

El titular de la PCM rechazó las propuestas de la Comisión de Constitución del Congreso. Foto: Presidencia

