Chiclayo: JEECH inició procedimiento sancionador a Perú Libre por caso de prefecta de Lambayeque

El secretario regional de Perú Libre afirmó que el Jurado Electoral Especial de Chiclayo debió entablar la medida administrativa contra la prefecta y no contra PL. Afirmó que Luisa Verona se alejó de Perú Libre para promover el Partido Magisterial.

El Jurado Electoral Especial de Chiclayo otorgó 3 días para que la personera de Perú Libre realice descargos. Foto. Rosa Quincho/ La República

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”