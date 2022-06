Arequipa: transferencias para el distrito Yanahuara bajo sospecha

Favorito. Gobernadora Kimmerlee Gutiérrez insiste en entregar recursos al alcalde Anghelo Huerta, candidato de su movimiento, pese a observaciones.

Gobernadora Kimmerlee Gutiérrez y alcalde de Yanahuara, Anghelo Huerta.

El Gobierno Regional de Arequipa insiste en transferir presupuesto a la Municipalidad Distrital de Yanahuara para la ejecución de obras, pese a observaciones técnicas. La obstinación genera sospechas, más aún, cuando el alcalde favorecido es Anghelo Huerta, candidato provincial de Unidos por el Gran Cambio, movimiento regional de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. La autoridad regional remitió el Oficio N° 239-2022, con fecha 23 de mayo, solicitando al Consejo Regional de Arequipa (CRA) una nueva evaluación a los expedientes de transferencia de recursos que, permitirían la ejecución de los proyectos de transitabilidad peatonal y vehicular en favor de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. Dos semanas atrás, el 10 de mayo, ambas iniciativas fueron desestimadas. Las solicitudes fueron declaradas improcedentes porque rompía el principio de equidad, es decir, una obra por comuna. Eso además de otras observaciones técnicas. Se sabe que el CRA,otorgó S/ 126 millones 975 mil 350 para 24 proyectos (de 24 municipalidades, entre ellas Yanahuara). Los expedientes que ingresarán nuevamente al debate son los mejoramientos de transitabilidad de la Av. Brasil en el pueblo Pampa de Camarones por S/ 2 millones 303 mil 684 y de las calles de la Urb. Valencia y Urb. Los Cedros por S/ 3 millones 322 378. Ante el pedido de la autoridad regional, la Comisión de Planeamiento y Presupuesto del CRA, presidida por Crhiss Díaz Montoya, emitió dos dictámenes con posturas contrarias. El de minoría, de autoría de Díaz, concluye nuevamente en devolver los expedientes a la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) para que se cumpla con levantar observaciones, como contar con instrumentos ambientales y autorizaciones. El otro informe (de mayoría) firmado por Silvio Arias y Harberth Zúñiga, da luz verde a la transferencia. Argumentan que, Asesoría Jurídica y la GRI se han pronunciado de manera favorable.

