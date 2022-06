Ánghelo Huerta dice que le tienen miedo ante posible tacha de su candidatura

El actual alcalde de Yanahuara aspira a convertirse en alcalde provincial de Arequipa. En las internas fue elegido como candidato primer regidor, pero en la inscripción cambió su postulación.

Postura. Para Ánghelo Huerta no hay vicio en su inscripción.

El aspirante al sillón provincial de Arequipa y actual alcalde de Yanahuara, Ánghelo Huerta Presbítero, considera que la inscripción de su lista se ajusta a regla y no altera la decisión de las elecciones internas. En los comicios internos Unidos por el Gran Cambio fue elegido como primer regidor, sin embargo, en el expediente de inscripción ante el JEE Arequipa aparece como candidato a la alcaldía. “ El único requisito (para postular) es estar inscrito en el movimiento al 5 de enero y haber participado en las internas, y quien habla cumple estos requisitos ”, expresó Huerta. En otro momento, añadió que los cuestionamientos contra su inscripción son por temor a su candidatura. “No hay nada acerca de que se haya alterado (la lista), pero me tienen miedo. Pero vamos a ver, la tacha la puede hacer cualquier ciudadano”, sostuvo. PUEDES VER: Más de 2.000 listas se inscriben en el sur para las Elecciones 2022 En contraparte, el especialista en temas electorales Julio Silva Meneses, opinó que la fórmula inscrita por el movimiento de la “C” ante el JEE Arequipa sí altera la votación de los comicios internos, lo cuál sería una falta grave. “El orden que se ha establecido en la elección interna no se puede modificar (...). Cuando una lista ha pasado por elecciones internas ha recibido una votación de sus afiliados, que le da legitimidad en el orden que se ha presentado”, explicó. Silva añadió que las eventuales renuncias antes de la inscripción, solo pueden ser cubiertas por los accesitarios, pero sin alterar el orden. “ Seguramente esa lista será declarada improcedente ”, opinó.

