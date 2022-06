Aníbal Torres: “Los cambios sociales no se realizan de la noche a la mañana”

El titular de la PCM manifestó que se deben dejar de lado “ideologías, religión, clase social, cultura e idiomas” para iniciar a la brevedad con los cambios necesarios en el país.

Aníbal Torres inauguró la XVI sesión del Consejo de Ministros Descentralizado. Foto: difusión

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a los cambios sociales que se necesitan en el país y señaló que no se pueden ejecutar “de la noche a la mañana”. Sin embargo, manifestó que ahora es el momento de iniciar con ellos sin ningún tipo de distinción. “Los cambios sociales no se realizan de la noche a la mañana, pero tiene que empezar ahora. Ahora todos somos peruanos, sin distinción de ideologías, de religión, de clase social, de cultura, de idiomas. Todos los que habitamos en este territorio somos peruanos y tenemos derechos fundamentales que los iremos conquistando poco a poco”, expresó durante su intervención en el XVI Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Tacna. Asimismo, durante la inauguración del evento en la región sureña, recordó que la discriminación en el país no ha desaparecido en los años que han pasado desde la independencia. PUEDES VER: Pese a que el Pleno rechazó conclusiones de su informe, Montoya dice que denunciará a autoridades electorales “En 200 años de vida republicana, un sector de la sociedad discriminó al otro, al más grande, lo despreció, no lo consideró, como que también forma parte de la patria; no obstante, de ese sector, sus ascendientes dieron la vida por la patria, pero la patria les fue ajena”, dijo. En otro momento, el presidente del gabinete ministerial enfatizó que una de los principios del Gobierno de Pedro Castillo es el fortalecimiento de la educación, por lo que señaló que se le daría la importancia correspondiente. “El pueblo tiene que saber que el sistema no le teme a la pobreza, quiere vivir con la pobreza, quiere usufructuar de la pobreza. El sistema le teme al pueblo educado. Tenemos que comenzar por darle la prioridad número 1 a la educación”, subrayó.

