Álex Kouri no figura entre postulantes al Gobierno Regional del Callao pese a que hizo campaña

Tras vencer el plazo de inscripción de las listas de postulantes, no figura el nombre del exalcalde del Callao ni de su partido en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones.

Kouri fue sentenciado a cinco años de prisión por beneficiar a la empresa Convial. Foto: Poder Judicial

