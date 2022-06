Agricultora reclama al presidente Pedro Castillo: “Los fertilizantes están hasta las nubes”

A su llegada a la ciudad de Tacna, Pedro Castillo fue recibido por los ciudadanos y una de ellas le detalló la difícil situación que afrontan los agricultores. El mandatario los invitó a participar del Consejo Descentralizado.

Agricultora le reclama al presidente Castillo que su sector ha sido olvidado.

Una agricultora de La Yarada los Palos, en Tacna, le increpó al presidente Pedro Castillo que su sector fue olvidado y que se encontraban en la peor situación económica en la actualidad, debido a que los fertilizantes están demasiado costosos. Asimismo, le dijo que la labor de los agricultores fue el sustento de la canasta familiar durante la pandemia. Le pidió que escuche sus requerimientos y los ayude a salir de la situación de crisis en la que se encuentran. “Nosotros queremos, señor presidente, que nos escuche (...), en estos momentos estamos olvidados, hasta el cuello, porque los fertilizantes están hasta las nubes ”, señaló contrariada una de las agricultoras que recibió al mandatario. PUEDES VER: Inician sesión de Consejo de Ministros Descentralizado en Tacna sin Pedro Castillo La mujer que se dirigía al presidente Pedro Castillo también le enseñó la variedad de productos que ofrecían en la zona, entre los que se encontraban naranjas y aceitunas, mismos que fueron entregados al mandatario. En seguida, el presidente respondió que la razón fundamental de su Gobierno era escuchar a todos y, además, los invitó a participar del Consejo Descentralizado, para que no solo los escuche, sino que puedan comprometerse mutuamente. El hecho ocurrió en medio de la bienvenida que le dieron diversas asociaciones a Pedro Castillo por su llegada a la ciudad de Tacna para participar de la sesión descentralizada de la Presidencia del Consejo de Ministros. En el lugar, también se escucharon gritos de ¡Cierre el Congreso! y reclamos de trabajadores CAS COVID-19 que exigían estabilidad laboral. La sesión descentralizada de la Presidencia del Consejo de Ministros en Tacna inició sin la presencia del jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones. Horas después, el mandatario se incorporó a la sesión, que se realiza en el colegio Modesto Basadre de Tacna.

