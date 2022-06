Siete candidatos al Gobierno Regional de Puno presentaron su inscripción al JEE

Entre los nombres de los aspirantes al sillón regional figuran el exfiscal Richard Hancco Soncco, Hugo Supo Tipula, Irene Carcausto Huanca, y otros.

Poco a poco se definen a los candidatos que postulan al sillón regional de Puno. Foto: La República

Al cierre de la presente nota, siete agrupaciones políticas lograron presentar vía virtual su solicitud de inscripción de lista de candidatos para el Gobierno Regional de Puno ante la oficina del Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno. Una de las primeras solicitudes de inscripción registradas en el sistema del JEE de Puno fue la organización política Moral y Desarrollo y tiene como candidato al sillón regional a Hugo Quinto Huamán. El partido Alianza para el Progreso presentó su fórmula con la excongresista Irene Carcausto Huanca. La tercera agrupación en registrar su solicitud de inscripción fue Identidad Regional, que presenta como candidato a Ulises Lucana Mamani. La alianza electoral Reforma y Honradez por mas Obras hizo lo propio al mostrar como candidato al exfiscal Richard Hancco Soncco. PUEDES VER: 11 mil turistas extranjeros dejaron de visitar Puno por cierre temporal de aeropuerto El Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo presentó su lista, cuyo candidato es el periodista Hugo Supo Tipula. La agrupación Gestionando Obras y Oportunidades con Liderazgo ingresó su nómina con el aspirante Raúl Tapara Saya y, finalmente, el partido Frente de la Esperanza, con Fernando Salas Tapia. Son 10 agrupaciones políticas regionales y 10 partidos políticos que están expeditos para participar de estas elecciones municipales y regionales 2022. Este sábado 18 de junio se conocería el número exacto de los candidatos que postulan al sillón regional.

